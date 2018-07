Per il futuro di M'Baye Niang quella di domani è una giornata cruciale. L'amichevole che si disputerà ad Alessandria tra il Torino e il Nizza sarà infatti l'occasione per i dirigente granata e per quelli rossoneri di incontrarsi di persona e parlare dell'attaccante senegalese, da tempo nel mirino della società francese.



Il presidente del Torino Urbano Cairo vorrebbe incassare almeno 15 milioni di euro dalla cessione di Niang, la stessa cifra spesa per acquistarlo dal Milan. L'incontro di domani servirà al massimo dirigente granata per capire se l'operazione con il Nizza potrà effettivamente andare in porto.