Sarà difficile vedere Nicolas Nkoulou in campo nel derby di sabato contro la Juventus: il difensore è appena guarito dal Covid, dopo essere stato positivo per un mese intero, e non è quindi al top della forma, ma Davide Nicola spera di poterlo recuperare.



Nkoulou è un giocatore fondamentale per la retroguardia del Torino e in una partita delicata come il derby l'allenatore granata spera di recuperarlo, per questo motivo il camerunese sta accelerando per cercare di ritrovare la forma.