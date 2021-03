Nel derby d'andata Nicolas Nkoulou aveva illuso il Torino con il suo gol, in quello di ritorno il difensore camerunese potrebbe invece non esserci. Il numero 33 granata non è infatti ancora guarito dal Covid e da ormai un mese non si allena agli ordini di Davide Nicola.



Anche nel caso in cui si dovesse il tampone dovesse dare esito negativo nei prossimi giorni, difficilmente Nkoulou sarà in campo contro la Juventus: il difensore al massimo partirà dalla panchina.