Tra i calciatori del Torino in scadenza di contratto c'è anche Nicolas Nkoulou. Il difensore camerunese è uno dei pilastri della formazione granata ma, se non dovesse arrivare il rinnovo del contratto, a fine stagione potrebbe lasciare la squadra.



Il presidente Urbano Cairo spera di arrivare a un accordo per il prolungamento del contratto entro i prossimi due mesi, in modo da risolvere la questione prima dell'inizio del mercato di riparazione di gennaio.