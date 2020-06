Nikolas Nkoulou, difensore del Torino, in gol contro il Parma, parla ai canali ufficiali del club granata: “Abbiamo iniziato bene il match, siamo riusciti anche a segnare, poi abbiamo subìto il gol del pareggio. Dispiace perché era una partita che avremmo potuto vincere. Però resta un punto importante. Stiamo lavorando bene, ma dobbiamo allenarci ancora di più perchè vogliamo conquistare i tre punti contro l'Udinese. L'esultanza? Quando ho segnato ho subito pensato a mio fratello Floyd, che per me è importante”. Il centrale dei granata si è inginocchiato dopo la rete del momentaneo 1-0 ai ducali.