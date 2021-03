Anche per Nicolas Nkoulou il Covid sembra ormai essere alle spalle: il tampone effettuato dal difensore camerunese ha finalmente dato esito negativo e il giocatore ha ripreso ad allenarsi a casa ma ora spera di poter tornare a lavorare con i propri compagni di squadra al Filadelfia.



E' comunque difficile che Nkoulou possa essere a disposizione per il derby di sabato tra il Torino e la Juventus: al massimo il giocatore potrà sedersi in panchina.