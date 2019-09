Il caso Nkoulou, che ha tenuto banco nelle ultime settimane in casa Torino, è stato finalmente chiuso. Oggi il difensore camerunese, per la prima volta dopo l'autoesclusione all'indomani della gara di andata contro il Wolverhampton, si è allenato insieme ai suoi compagni di squadra.



Il reintegro in gruppo è arrivato dopo il comunicato di scuse della scorsa settimana. Walter Mazzarri, prima della partita contro il Lecce, aveva dichiarato che Nkoulou avrebbe ora dovuto riguadagnarsi il posto da titolare in campo ma, considerata la prova dei difensori contro la formazione giallorossa, è probabile che il numero 33 possa tornare subito in campo.