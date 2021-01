Di seguito il report del Torino con un aggiornamento dall'infermeria:



Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia. Dopo l’attivazione muscolare in palestra, Davide Nicola ha diretto una sessione tecnico-tattica che si è conclusa con sfide a ranghi misti, a campo ridotto. Lavoro differenziato per Armando Izzo, mentre Nicolas Nkoulou - che aveva saltato la trasferta di Benevento - ha svolto tutto l’odierno programma con i compagni. I granata torneranno in campo domani: in calendario una sessione di allenamento in preparazione di Torino-Fiorentina.