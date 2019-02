Nicolas Nkoulou, difensore del Torino, parla a Torino Channel dopo il pareggio con il Napoli: "Quello ottenuto stasera è un punto che vale tanto dal momento che il Napoli in casa le ha vinte quasi tutte. Molti cadono qui al San Paolo, noi siamo rimasti in piedi. Abbiamo difeso molto bene grazie al lavoro di tutta la squadra, che ha svolto al meglio le due fasi, difensiva e offensiva, benchè oggi forse si sia creato un po' di meno rispetto al solito. Ora dobbiamo continuare a lavorare: abbiamo un grande carattere e lo sappiano. Oggi dovevamo tirare fuori questa nostra caratteristica e lo abbiamo fatto. Abbiamo grande voglia di far bene nelle prossime sfide che ci attendono".