Prima che nello spogliatoio del Torino scoppiasse il focolaio di Covid, Davide Nicola era riuscito a sistemare la difesa della sua squadra con il terzetto formato da Armando Izzo, Nicolas Nkoulou e Gleison Bremer. Questi ultimi sono però stati contagiati dal virus e il centrale camerunese risulta ancora essere positivo.



Davide Nicola spera però di riaverlo a disposizione per il derby contro la Juventus, anche perché Lyanco non ha pienamente convinto. Si attende l'esito dell'ultimo tampone per sapere se il numero 33 granata è ancora positivo al Covid oppure no.