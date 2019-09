Ora che il caso Nicolas Nkoulou, che ha caratterizzato le ultimi settimane di agosto e i primi giorni di settembre del Torino, si è sgonfiato, il difensore camerunese non solo tornerà ora in campo, ma potrebbe anche rinnovare il proprio contratto (l'attuale scadrà al termine della prossima stagione, il 30 giugno 2021).



L'intenzione del Torino è quella di non svalutare il cartellino del giocatore, che la prossima estate potrebbe essere ceduto. Ma se Nkoulou sarà in scadenza di contratto, le offerte che arriveranno per il suo cartellino saranno inevitabilmente più basse.