Nicolas Nkoulou, difensore del Torino, parla ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della sfida con l'Atalanta: "Il lavoro in settimana? Non è stato facile è vero, ma dobbiamo essere disponibili per far meglio dell’anno scorso. È solo un mese che stiamo lavorando con il mister, ma siamo tutti concentrati per fare un buon lavoro. Il cambio da difesa a 3 a difesa a 4? Cambia molto ma io l’ho già fatto e devo essere disponibile. Paura dell’Atalanta? Siamo giocatori di calcio, abbiamo molto rispetto per l’Atalanta ma senza paura".