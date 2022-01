Il Torino ha chiuso la trattativa per Samuele Ricci, che va a rinforzare il centrocampo di Ivan Juric. L'arrivo del giocatore dall'Empoli chiude definitivamente le porta ad Amadou Diawara.



Una vera e propria trattativa con la Roma per il centrocampista non si è mai aperta ma il Torino aveva seguito Diawara e aveva avviato alcuni discorsi con la società giallorossa e con lo stesso giocatore. Poi ha però deciso di puntare su Ricci.