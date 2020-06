Andrea Belotti continua a essere uno dei giocatori del Torino più richiesti, tanto che negli ultimi giorni anche il Monaco ha richiesto informazioni per l'attaccante granata. Il presidente Urbano Cairo non è però intenzionato ad aprire nessuna trattativa per il Gallo, che dovrebbe restare sotto la Mole anche nella prossima stagione.



Un concetto, questo, che Cairo ha espresso anche al Monaco, così come aveva in precedenza fatto con le altre società che si erano interessate a Belotti.