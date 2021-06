Il Torino osserva Soufiane Rahimi. L'attaccante non ha mai lasciato il Marocco, dove veste la maglia del Raja Casablanca, ma chi lo ha visto all'opera garantisce per le sue qualità. La possibile trattativa, però, non è ancora partita perchè ha una controindicazione per gli slot di tesseramento: lo status da extracomunitario della punta. A riportarlo è Tuttosport.