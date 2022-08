Armando Izzo si appresta a lasciare il Torino ma al suo posto non arriverà nessun altro difensore centrale: almeno fino a gennaio, quando si aprirà la finestra invernale del mercato, Ivan Juric dovrà accontentarsi dei cinque centrali al momento in rosa, Alessandro Buongiorno, Perr Schuurs, Ricardo Rodriguez, Koffi Djidji e David Zima.



In caso di necessità, ad adattarsi al ruolo di centrale di difesa potranno essere Brian Bayeye o Michel Adopo.