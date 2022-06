Il Torino non è ancora riuscito a trovare l'accordo con il Leicester per far restare Dennis Praet alla corte di Ivan Juric. La società granata non ha esercitato la clausola per il riscatto del centrocampista ma il belga è uno dei principali obiettivi di mercato.



Il Torino sta lavorando per un prestito, il Leicester vuole inserire una clausola per l'obbligo di riscatto ma c'è ancora distanza tra le parti per quanto riguarda le cifre.