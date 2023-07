Perr Schuurs è stata la rivelazione più importante del Torino in questa stagione e per questo, riporta Tuttosport, il patron Urbano Cairo sta spingendo verso l'alto la valutazione del suo cartellino. Non meno di 40 milioni di euro, con l'Inter e la Juventus che si erano affacciate a lui che si sono già tirate indietro e con il Crystal Palace arrivato ad offrire 35 milioni di euro per portarlo in Premier League.