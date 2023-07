Wilfried Singo è uno dei giocatori del Torino sul mercato ma, al momento, non è ancora arrivata nessuna offerta ufficiale per il terzino. Il Milan aveva effettuato dei sondaggio per il calciatori ivoriano ma una vera e propria offerta non è ancora giunta sulla scrivania del presidente Urbano Cairo.



Il contratto di Singo con il Torino scadrà il 30 giugno del 2024 e al momento sembra improbabile che le parti possano arrivare a un accordo per il rinnovo: per questo l'intenzione del Torino è quella di cedere il giocatore in questa sessione di mercato.