Cristian Ansaldi è ormai prossimo al rinnovo di contratto con il Torino per un'altra stagione, ma non sarà l'unico calciatore granata a prolungare il proprio contratto nelle prossime settimane: un'intesa di massima è stata trovata anche per Alessandro Buongiorno, anche se ci sono da limare alcuni dettagli.



Buongiorno ha il contratto in scadenza nel 2024, ma con il nuovo accordo, che prevede anche un adeguamento a livello salariale, il contratto sarà prolungato fino al 2025.