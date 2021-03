Andrea Belotti è stato uno dei protagonisti principali della vittoria dell'Italia contro la Bulgaria: suo il gol che ha sbloccato la partita. Ma il centravanti non è stato l'unico calciatore del Torino a essere sceso in campo con la propria nazionale. Tra i titolari della Svizzera, che ha battuto per 1-0 la Lituania, c'era infatti anche Ricardo Rodriguez.



Samir Ujkani e Mergim Vojvoda sono invece scesi in campo nella partita persa dal Kosovo contro la Svezia per 3-0.