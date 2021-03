Nel prossimo weekend non ci sarà nessuna partita di serie A, come è noto il campionato si è infatti fermato per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali.



Per quanto riguarda il Torino, sono otto in totale che sono stati convocati dalle rispettive nazionali: Belotti, Sirigu e Mandragora hanno risposto alla chiamata di Mancini per l'Italia, Rodriguez a quella della Svizzera, Lukic a quella della Serbia.



Gojak è stato invece convocato dalla Bosnia mentre Ujkani e Vojvoda dal Kosovo.