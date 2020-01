Secondo Sky Sport, Iago Falque potrebbe lasciare il Torino già a gennaio visto che lo spazio per lui è ancora pochissimo con Mazzarri. Il club granata sta parlando con la Spal per il ritorno di Bonifazi, ma la Spal ha chiesto anche Iago in prestito e l’operazione è possibile. Tutto dipenderà dalla volontà del Torino e dello spagnolo.