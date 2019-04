La partita di domenica sera tra il Torino e il Milan sarà per i dirigenti granata l'occasione di osservare da vicino Patrick Cutrone, giocatore che da tempo è nel mirino della società granata. Ma il centravanti non è l'unico calciatore rossonero il cui nome è inserito nella lista dei desideri della società granata: piace infatti anche Diego Laxalt.



L'esterno uruguaiano era stato trattato dal Torino già in passato, quando ancora militava nel Genoa. In vista della prossima stagione la squadra granata è alla ricerca di un nuovo esterno e il nome di Laxalt è uno di quelli in cima alla lista dei desideri.