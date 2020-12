Patrick Cutrone non è l'unico attaccante della Fiorentina che è nel mirino del Torino: il direttore tecnico granata, Davide Vagnati, sta infatti seguendo anche Christian Kouamé, ritenuto per caratteristiche perfetto per affiancare Andrea Belotti in attacco.



Prima di avviare una qualsiasi trattativa per un attaccante, il Torino dovrà però prima sfoltire il proprio reparto offensivo: Simone Edera e Vincenzo Millico dovrebbero essere i primi a partire ma a lasciare la società granata potrebbe essere anche Simone Zaza.