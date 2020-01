Oltre a Iago Falque, che questo pomeriggio ha sostenuto le visite mediche, anche un altro attaccante del Torino è a un passo dal Genoa: si tratta di Vittorio Parigini. Il calciatore da tempo è in rotta con il club granata e in questa prima parte di campionato era finito ai margini della squadra, non venendo mai neanche convocato da Walter Mazzarri.



Nei prossimi giorni sono attese le visite mediche e le firme sul contratto: salvo imprevisti, Parigini inizierà a breve la sua nuova avventura in rossoblù.