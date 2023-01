Ivan Ilic non è l'unico calciatore del Verona a essere finito nel mirino del Torino, il direttore tecnico Davide Vagnati sta infatti trattando anche per l'acquisto di un altro calciatore gialloblù: Isak Hien.



Il centrale è un vecchio pallino di Vagnati che lo aveva seguito anche in estate, quando ancora giocava nel Djurgandes. Ora il Torino ha già avviato un trattativa per avere il giocatore la prossima estate.