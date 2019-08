Sessione tecnico-tattica per il Torino di preparazione alla partita di giovedì sera a Minsk contro lo Shakhtyor Soligorsk. Allenamento personalizzato, ciascuno secondo le rispettive esigenze, per Edera, Falque, Izzo, Lyanco e Parigini mentre Djidji ha svolto la parte tattica con la squadra e poi completato la seduta odierna con un programma differenziato. Domani per Belotti e compagni in calendario un allenamento pomeridiano al Filadelfia.