Questo il report ufficiale del Torino dopo la seduta odierna: "Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica. Terapie per Lukic (affaticamento muscolare alla coscia sinistra) e lavoro personalizzato, ciascuno secondo le proprie esigenze, per Edera, Falque, Lyanco e Parigini. Il programma di domani prevede un allenamento pomeridiano allo stadio Olimpico Grande Torino".