Simone Verdi è uno dei giocatori che è stato inserito dal Torino nella lista dei possibili partenti a gennaio. Tra le squadre interessate al numero 24 c'è il Bologna ma i felsinei non sono gli unici ad aver posato i propri occhi sul trequartista.



Verdi piace anche al Monza: resta però da capire se il giocatore accetterà il trasferimento in serie B, seppur in una squadra che ambisce alla promozione nel massimo campionato.