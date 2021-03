Tra le poche note liete della fin qui deludente stagione del Torino c'è Wilfried Singo. L'ex Primavera, alla sua prima stagione nel calcio professionistico, si sta mettendo in luce a suon di buone prestazioni e non stupisce quindi che diverse società abbiano messo gli occhi su di lui.



Singo piace al Milan ma le sue prestazioni non sono passate inosservate neppure in Inghilterra: il Manchester United sta infatti seguendo da vicino il terzino destro ivoriano.