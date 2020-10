Quello con protagonista Armando Izzo non è l'unico caso scoppiato in casa Torino nelle ultime ora. Ce n'è infatti anche uno che riguarda Simone Edera: l'attaccante era messo sul mercato ma la società granata non è riuscita a cederlo.



"Edera ha caratteristiche diverse da quelle che cerchiamo, probabilmente a stretto giro andrà via, ha tante richieste, sono stato interpellato anche io. Lui è un’ala” aveva dichiarato in conferenza stampa Marco Giampaolo, alla vigilia della partita contro la Fiorentina, parlando proprio del numero 20 granata. Di certo il calciatore non sarà stato felice di dover rimanere.