Joao Pedro non è l'unico calciatore del Cagliari che piace al Torino. I dirigenti granata stanno seguendo con attenzione anche Luca Ceppitelli, il capitano della formazione sarda.



A differenza di Joao Pedro, Ceppitelli non è considerato una priorità ma un'alternativa a Joachim Andersen. Nel caso la trattativa per il difensore danese dell'Olympique Lione non dovesse andare a buon fine il Torino farebbe un tentativo per Ceppitelli.