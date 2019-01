Da un anno e mezzo, ormai, Nicolas Nkoulou è diventato un vero e proprio pilastro del Torino. Il difensore camerunense, che la società granata ha acquistato dall'Olympique Lione per appena 3.5 milioni di euro, a suon di buone prestazioni ha attirato su di sé le attenzioni dell'Arsenal in Inghilterra ma anche quelle del Siviglia in Spagna.



Proprio il club iberico si è ora inserito nella corsa per Nkoulou, il Torino però non ha intenzione di cedere il giocatore: il presidente Urbano Cairo ha finora sempre respinto al mittente tutte le richieste ricevute finora.