Karol Linetty non è l'unico calciatore della Sampdoria a essere finito nel mirino del Torino: secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, infatti, la società granata avrebbe messo nel mirino anche il terzino Bartosz Bereszynski e Federico Bonazzoli.



Nei prossimi giorni è previsto un summit di mercato tra Davide Vagnati e i dirigenti blucerchiati per cercare di portare avanti la trattativa per i vari calciatori della Sampdoria che interessano al Torino.