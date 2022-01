Pietro Pellegri nelle prossime ore sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Torino, ma non sarà l'unico rinforzo in attacco per la squadra di Ivan Juric: il dt Davide Vagnati ha infatti trovato l'accordo con la Spal per Demba Seck.



Classe 2001, Seck è un attaccante esterno che nel 3-4-2-1 di Ivan Juric potrebbe agire da trequartista alle spalle della punta centrale. Seck dovrebbe arrivare al Torino a titolo definitivo per una cifra intorno ai 4 milioni di euro: le parti sono molto vicine.