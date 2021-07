Il Torino si rinforza sul mercato. Secondo Tuttosport, oltre al croato Pjaca in arrivo dalla Juventus con la formula del prestito, il club granata vuole anche Orsolini del Bologna e pensa allo svincolato Gaston Ramirez (ex Sampdoria). Per l'attacco piace il giovane Rovaglia, se si svincola dal Chievo.