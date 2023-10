Nemanja Radonjic non è l'unico calciatore del Torino che è stato convocato dalla Serbia per le partite contro il Belgio e contro la Bulgaria, valide per le qualificazioni al prossimo Europeo. Nell'elenco del ct Dragan Stojkovic ci sono infatti anche altri due calciatori granata: il portiere Vanja Milinkovic-Savic e il centrocampista Ivan Ilic, entrambi giocatori che sono dei punti fermi della nazionale balcanica.