Il Torino si muove per Shomurodov della Roma in questa sessione di mercato ma, secondo quanto riportato da Tuttosport, il club granata ha già iniziato le trattative anche in vista del prossimo giugno. Il ds Vagnati sta infatti lavorando per M'Bala Nzola dello Spezia e salvo sorprese sarà proprio lui il grande obiettivo per l'estate