Il Torino è interessato a Doig e Tameze, mentre Verdi - di proprietà del club di Cairo – può fare ritorno al Verona, dove ha giocato nella passata stagione. Questi però non sono i soli nomi in ballo tra i due club. Come riporta Il Corriere di Verona, infatti, il Toro ha proposto anche altri due giocatori all'Hellas oltre a Verdi. Si tratta del terzino Mergim Vojvoda e dell'esterno offensivo Demba Seck. Sono contropartite tecniche che la compagine torinista intende inserire nella trattativa per Doig e Tameze ma il Verona, per cedere questi due giocatori, vuole solo un'offerta cash.