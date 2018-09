Arrivano importanti novità per quanto riguarda il centro sportivo Robaldo, l'impianto che il Torino vorrebbe far diventare il quartier generale del proprio Settore giovanile. Durante la riunione tenutasi ieri sera negli uffici della Circoscrizione 2, in cui erano presenti sia rappresentanti della società granata che del Comune, è stato presentato un nuovo progetto da 4 milioni di euro.



Il Torino nel marzo del 2016 si è aggiudicato il bando per avere in concessione l'impianto ma, a causa di alcune criticità da risolvere nel progetto e a causa dei ritardi da parte dell'amministrazione comunale nell'esaminarlo, non può ancora iniziare i lavori. Se il Consiglio comunale darà il proprio benestare al nuovo progetto nei prossimi mesi il cantiere per la realizzazione del Robaldo potrà iniziare.