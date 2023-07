Il Torino è sempre alla ricerca di un nuovo terzino sinistro e, dopo che la trattativa per Josh Doig ha subito uno stop, si sono intensificati i contatti per Pasquale Mazzocchi, terzino di proprietà della Salernitana che già in passato era stato seguito con attenzione dalla società granata.



La trattativa è in corso, l'obiettivo del Torino è quello di riuscire a chiudere al più presto la trattativa e consegnare a Ivan Juric un nuovo esterno al più presto..