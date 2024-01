Torino, nuovi contatti per Rafa Mir: il punto

La trattativa per portare Rafa Mir al Torino non è ancora conclusa. Il direttore tecnico Davide Vagnati ha infatti in programma nuovi contatti con l'entourage dell'attaccante per cercare di ottenere il sì del giocatore per il trasferimento sotto la Mole.



Con il Siviglia, club proprietario del cartellino del calciatore, un accordo è già stato trovato da alcuni giorni sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Resta da convincere lo stesso Rafa Mir che, nonostante non stia trovando molto spazio con la sua attuale squadra, non è convinto a lasciare il Siviglia a stagione in corso e per questo motivo ha chiesto tempo prima di prendere una decisione definitiva.



Il Torino non ha perso però le speranza di riuscire a portarlo alla corte di Ivan Juric. Il tecnico granata nel reparto offensivo ha perso Demba Seck, che è stato ceduto in prestito al Frosinone, e nei prossimi giorni potrebbe perdere almeno uno tra Nemanja Radonjic e Yann Karamoh, entrambi sul mercato e in attesa dell'offerta gusta. Rafa Mir servirebbe per completare, anche da un punto di vista numerico (oltre che qualitativo), l'organico a disposizione di Juric.