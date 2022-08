Prosegue la trattativa del Torino per Samuel Moutoussamy, centrocampista francese di proprietà del Nantes. Ivan Juric ha espressamente richiesto un mediano di peso e quantità che possa sopperire al buco lasciato in rosa dalla partenza di Tommaso Pobega.



Negli ultimi giorni il dt Davide Vagnati ha intensificato i contatti con i dirigenti del club francese, contatti che stanno proseguendo anche in queste ore dove si sta cercando un accordo.