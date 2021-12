I due casi di positività al Covid (un calciatore e un componente dello staff) riscontrati ieri alla ripresa degli allenamenti dopo le vacanze invernali, che si aggiungono alla positività di Simone Verdi, ha fatto scattare l'allarme in casa Torino.



Nei prossimi giorni l'intero gruppo squadra, come da protocollo, si sottoporrà a nuovi tamponi: la speranza è che non si vengano riscontrati altri casi di positività al Covid.