Nikola Vlasic è il principale obiettivo di mercato in casa Torino. La trattativa con il West Ham per riportarlo sotto la Mole sta proseguendo da diverso tempo e in questo fine settimane il dt Davide Vagnati ha in programma un nuovo appuntamento con i dirigenti inglesi.



Filtra un cauto ottimismo sul fatto di riuscire a trovare a trovare un'intesa e arrivare a un accordo per l'esordio in Coppa Italia, lunedì 14 agosto.