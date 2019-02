In questa stagione sono tanti i calciatori della Primavera del Torino che si stanno mettendo in luce. Erick Ferigra e Vincenzo Millico sono stato più volte convocati anche da Walter Mazzarri, Ben Kone ha di recente rinnovato il contratto ma, ora, un altro giocatore potrebbe firmare il primo contratto da professionista: Luca Petrungaro.



Petrungaro è un'ala offensiva, può giocare sia come attaccante esterno che a centrocampo, nelle ultime settimane si è messo in luce con una serie di ottime prestazioni oltre che con i suoi che sono stati spesso decisivi.