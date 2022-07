Inter o Juventus? E' diventata una corsa a due quella per assicurarsi Gleison Bremer. Il difensore, come è noto, è in uscita dal Torino ma il presidente Urbano Cairo spera di ricavare dalla sua cessione ben più dei 25 milioni proposti dai nerazzurri: la richiesta è di 40 milioni ed è pronto ad ascoltare qualsiasi offerta.



L'Inter resta in grande vantaggio nella corsa al giocatore, forte com'è dall'accordo già raggiunto con lo stesso Bremer, ma la Juventus è pronta a inserirsi. Nel frattempo ieri a Milano il dt granata, Davide Vagnati, ha di nuovo incontrato l'agente del centrale brasiliano per cercare di arrivare a una soluzione della faccenda.