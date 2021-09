Brutte notizie per il Torino in vista della partita di lunedì contro il Venezia: si è nuovamente fermato Marko Pjaca. Il trequartista croato ha accusato un problema muscolare è certamente non farà parte dei convocati per la trasferta del Penzo, Ivan Juric spera di poterlo recuperare per il derby di sabato prossimo ma anche le possibilità di rivedere il numero 11 in campo contro la Juventus sono poche.



Un vero peccato per il Torino visto che Pjaca è uno dei giocatori più in forma della squadra granata come dimostrano i due gol segnati nelle ultime due partite giocate.