Nel secondo tempo della partita contro il Venezia, Daniele Baselli lunedì sera ha fatto il suo esordio stagionale con la maglia del Torino. I minuti che ha avuto a disposizione al Penzo sono serviti a capire il ruolo in cui Ivan Juric lo vede più adatto: non quello di centrocampista centrale, ma trequartista nel 3-4-2-1.



Baselli ha sostituto in campo Karol Linetty, giocando nella stessa posizione in precedenza occupata dal centrocampista polacco. Una volta che Dennis Praet sarà rientrato dall'infortunio, Baselli dovrà sgomitare per poter giocare con continuità.